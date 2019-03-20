Haberler Web TV Sabuncubeli Tüneli yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sabuncubeli Tüneli yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

20.03.2019 16:51

Geçtiğimiz aylarda açılan ve İzmir - Manisa arasında ulaşımı kolaylaştıran Sabuncubeli Tüneli, seyir halindeki bir TIR'ın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları