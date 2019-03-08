Sabah.com.tr Ocak ayında da zirvede 08.03.2019 11:49

Güncel ve son dakika haberleri ile uzun süredir Türkiye'deki haber siteleri arasında zirvedeki yerini koruyan sabah.com.tr, Ocak ayında da liderliğini kimseye kaptırmadı. İnternet kullanıcıları her zaman olduğu gibi Ocak ayı içerisinde de gündemi ve en son gelişmeleri Türkiye'nin en iyi haber sitesi sabah.com.tr'den takip etti.