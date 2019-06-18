Ordu Valisi'ne 'İT' diyen ardından bunu "basİT" diye çevirmeye çalışan ve "Hakaret etmedim" diyerek yalan söyleyen ve her konuda iftiraları belgelerle çürütülen Ekrem İmamoğlu'nun geldiği noktayla ilgili Sabah Yazarı Hasan Basri Yalçın bir yazı kaleme aldı. Yalçın yazısında, "Açık oturumda iki figür gördüm. Birincisi Binali Yıldırım. Gayet rahat, kendinden emin, projelere ve rakamlara hakimdi. Bu zamana kadar yaptığı hizmetlerin kendine verdiği güvenle başarısını ispatlamış bir aday olduğu için ve ne yapacağını gerçekten bildiği için göz doldurdu. İkincisi CHP'nin adayı. İçi boş konuşmalar, ezber el kol hareketleri, oturduğu koltukta bile hoplayıp zıplayan, rakamlara dair en ufak bir bilgisi olmayan, bunun yerine hamaset kusan ve tek silahı yalan olan bir tipleme.." ifadelerini kullandı.
Sabah Yazarı Hasan Basri Yalçın yazdı! İmamoğlu'nun tek silahı yalan (Video)18.06.2019 13:58
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