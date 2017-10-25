Sabah muhabiri sordu, ABD sözcüsü çıldırdı

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ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert, SABAH gazetesi muhabiri Ragıp Soylu'nun terör örgütü PYD ile ilgili sorusuna cevap vermek yerine skandal sözler sarf etti. İşte o anlar...
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şerefsiz velevki hükümet destekli olsun hadi.bu senin ypg pkkyı desteklemeni açıklamaz..
Helal olsun muhabirimize.
Ragıp Soylu bence bu kadına sizin fonlamadığınız gazete medya grubundayım demesi gerekirdi.
helal sana arslanım her yerde bunların ikiyüzlülüğünü suratlarına çarpalım
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