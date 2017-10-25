Yol Durumu

Sabah muhabiri sordu, ABD sözcüsü çıldırdı

25 Ekim 2017, Çarşamba
ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert, SABAH gazetesi muhabiri Ragıp Soylu'nun terör örgütü PYD ile ilgili sorusuna cevap vermek yerine skandal sözler sarf etti. İşte o anlar...
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
fert fert

şerefsiz velevki hükümet destekli olsun hadi.bu senin ypg pkkyı desteklemeni açıklamaz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 11:22
Ahmet Ahmet

Helal olsun muhabirimize.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.10.2017 09:57
kepekcioğlu kepekcioğlu

Ragıp Soylu bence bu kadına sizin fonlamadığınız gazete medya grubundayım demesi gerekirdi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 09:51
sss sss

helal sana arslanım her yerde bunların ikiyüzlülüğünü suratlarına çarpalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 09:47
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları