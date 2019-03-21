Saadet'in kanalında konuşan Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yalanı 21.03.2019 12:15

Saadet Partisi'nin kanalında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün CHP'de başörtülü milletvekilinin bulunup bulunmayacağına dair soruya "Başörtülü belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan adaylarımız var. Milletvekillerimiz de olur, niye olmasın." diyerek yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu 5'inci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye "Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" diyerek tepki göstermişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çelişen skandal sözleri...