Haberler Web TV Saadet'in kanalında konuşan Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yalanı

Saadet'in kanalında konuşan Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yalanı

21.03.2019 12:15

Saadet Partisi'nin kanalında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün CHP'de başörtülü milletvekilinin bulunup bulunmayacağına dair soruya "Başörtülü belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan adaylarımız var. Milletvekillerimiz de olur, niye olmasın." diyerek yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu 5'inci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye "Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" diyerek tepki göstermişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çelişen skandal sözleri...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları