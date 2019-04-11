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Saadet Partisi'ne icra şoku

11.04.2019 12:08

Başkent'te Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün açtığı davanın ardından Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldı.


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