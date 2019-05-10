Saadet Partisi ve DSP İstanbul'da hangi adaya destek verecek? (Video) 10.05.2019 11:20

YSK'nın İstanbul kararı sonrasında CHP ile görüşmeler yapan Saadet Partisi'nin İmamoğlu’nun hangi stratejiyle destekleneceği konusunda bir çalışma yaptırdığı belirtildi. CHP yenilenecek İstanbul seçimlerinde destek istemek amacıyla DSP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Görüşme sonrası açıklama yapan DSP Genel Başkan Yardımcısı Erçelebi, Muhammer Aydın'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine yönelik kararın, yapılacak değerlendirme sonrası verileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...