Saadet Partisi milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan Çamlıca Camii'ne skandal benzetme 13.04.2019 18:16

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da bir skandala imza attı. Karaduman, Regaip Kandili'nde açılışı yapılan Çamlıca Camii'ni peygamberimizin döneminde münafıklar tarafından yapılan Mescid-i Dırar'a benzetti.