Haberler Web TV Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İdris Naim Şahin'e sahip çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İdris Naim Şahin'e sahip çıktı

20.02.2019 17:43

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday göstermesi kararını savundu. Karamollaoğlu, tartışmalara yönelik "Tasvip edilen ve edilmeyen icraatlar yaptı" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları