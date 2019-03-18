Haberler Web TV Saadet Partisi adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı

Saadet Partisi adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı

18.03.2019 17:26

Kocaeli'de PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin, HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları