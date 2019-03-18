Saadet Partisi adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı

Kocaeli'de PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin, HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Saadet Partisi adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı18.03.2019 17:26
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