Saadet Partili vekil Cihangir İslam'dan skandal "Çamlıca Camisi" benzetmesi 04.05.2019 02:59

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Çamlıca Camii'ne Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam skandal bir benzetme yaptı. Cihangir İslam'ın akıllara durgunluk veren açıklamaları büyük tepki topladı.

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açılırken, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Çamlıca Camisiyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Cihangir İslam, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Çamlıca Camisiyle ilgili soruya İslam, "Çamlıca Camii kişisel bir iz bırakmak için yapıldıysa tarihte bunu en iyi yapan firavunlardır" cevabını verdi. Cihangir İslam'ın 'Firavun' benzetmesi çok büyük tepki çekti.

GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA ÖZENDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Büyük Çamlıca Camisi" için 'Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu.' ifadelerini kullanmıştı.