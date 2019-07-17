S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı bugün de devam ediyor. Sevikat'ın 6. gününde 13 ve 14. uçaklar da Mürted Hava Meydanı’na indi.
ABD'nin tehditlerine ve yapılan 'Türkiye S-400 alamaz' algılarına rağmen Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerini taşıyan 13. ve 14. uçaklar da Mürted Hava Meydanı'na indi.
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