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S-400’leri kullanacak Türk askerlerinin eğitimi Rusya’da başlıyor

07.05.2019 14:52

Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak yaklaşık 100 Türk askerin eğitimi bu ay sonunda Rusya’daki bir askeri üstte başlayacak.


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