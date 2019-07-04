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S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

04.07.2019 20:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak." dedi. S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı konusunda ise Kalın, "Çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar." şeklinde yanıt verdi. Öte yandan Kabine revizyonu iddialarına ilişkin de İbrahim Kalın, "Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.


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