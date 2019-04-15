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S-400'ler ne zaman teslim edilecek? S-400'ler nereye konuşlandırılacak?

15.04.2019 13:55

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre S-400'lerin Türkiye'de ilk durağı Akıncı Hava Üssü olarak bilinen Mürted Üssü olacak. Bataryalar, burada gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde belirleyeceği noktalara gönderilecek. İşte tüm detaylar...


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