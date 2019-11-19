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S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek? Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama

19.11.2019 19:45

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık’ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi. Öte yandan Kalın, bir basın mensubunun Rusya'da yeni S-400 alımı olacak mı? S-400'ler ne zaman aktif hale getirilecek? sorularına da yanıt verdi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi.

RUSYA'DAN YENİ S-400 SİSTEMİ ALINACAK MI?

Öte yandan Kalın, bir basın mensubunun Rusya'da yeni S-400 alımı olacak mı? S-400'ler ne zaman aktif hale getirilecek? sorularına da yanıt verdi.

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