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S-400'ler Mürted Üssü'ne böyle getirildi! İşte S-400'lerin geldiği Mürted Üssü'nden ilk görüntüler (Video)

12.07.2019 11:34

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin teslimat süreci başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı." ifadelerine yer verildi. İşte S-400'lerin geldiği Mürted Üssü'nden ilk görüntüler...


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