Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Ardından S-400 sevkiyatı ile ilgili ilk görüntülerde gelmeye başladı. S-400'leri getiren ikinci kargo uçağı da Mürted Üssü'ne iniş yaptı. işte o anlar...
S-400'ler Ankara'da! İşte ikinci Rus kargo uçağı böyle indi (Video)12.07.2019 12:57
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