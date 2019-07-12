S-400'ler Ankara'da! İşte ikinci Rus kargo uçağı böyle indi (Video) 12.07.2019 12:57

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Ardından S-400 sevkiyatı ile ilgili ilk görüntülerde gelmeye başladı. S-400'leri getiren ikinci kargo uçağı da Mürted Üssü'ne iniş yaptı. işte o anlar...