S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ni taşıyan 8. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
Son dakika haberi... Milli Savunma BakanlığI'ndan yapılan açıklamaya göre S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi..
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