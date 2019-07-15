S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ni taşıyan 8. uçak Mürted'e indi 15.07.2019 09:41

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.