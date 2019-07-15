S-400 sevkiyatında dikkat çeken görüntü! Füze rampası indirildi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatı devam ediyor. Teslimat kapsamında dokuzuncu uçak Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, dokuzuncu uçak da Mürted Hava Üssü'ne indi.
S-400'LER 4 AYRI PARÇADAN OLUŞUYOR
S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor.
FÜZE RAMPASI İNDİ
Meydana inen 9. uçaktan, füze rampası indiriliyor. Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.
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