Son dakika haberi... S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 12. uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
S-400 malzemelerini taşıyan 12. uçak Mürted'e indi16.07.2019 12:50
- S-400 malzemelerini taşıyan 12. uçak Mürted'e indi
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