S-400 kriziyle ilgili New York Times'tan Başkan Erdoğan yorumu: Bağımsız Türkiye duruşu

New York Times, ABD ile Türkiye arasında artan S-400 gerilimine ilişkin haberde Erdoğan'ın hamlelerini analiz etti: Bağımsız ve güçlü bir Türkiye için kararlı bir duruş sergiliyor...
Erdoğan, Türkiye'yi Rusya ve ABD gibi güçlü, bağımsız aktör haline getirmeye çalışıyor. Çift taraflı ilişkileri bizi afallatıyor. 'Kimin tarafını tutuyor' sorusunun yanıtı kısa: Kendi tarafını!
S-400'ün alınmasıyla ABD-Türkiye ilişkileri kopmasa da yeniden şekillenebilir. Erdoğan, sömürgeci Batı'ya karşı, bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma konusunda kararlı.
BAĞIMSIZ TÜRKİYE DURUŞU
Dünyanın en etkili gazetesi New York Times, S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'nin ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiğini yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği diplomasiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
REKABET GÜCÜ
"Erdoğan, 17 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi, kendine göre, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD ile rekabete edebilecek kadar, daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştı. Çift taraflı kurduğu ilişkiler ile kimin tarafını tuttuğu konusunda Avrupa ile Amerika'yı afallatıyor. Bunun yanıtı kısa: Kendi tarafını tutuyor. Erdoğan'ın gerekçesi ise 2016'da aralarında yakın arkadaşlarının da bulunduğu 200'den fazla Türk'ün öldüğü darbe girişiminden, Washington'ı sorumlu tuttuğu derin devlet şüphesi olabilir." Haberde Erdoğan'ın "Sömürgeci Batılı güçlere karşı, bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma kararlılığını gösterdiği" yorumu da yapıldı.
S-400 ABD'Yİ İKİYE BÖLDÜ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), S-400 alımını değerlendirdi. "Türkiye'nin F-35 programını askıya alıyoruz" dedi. Beyaz Saray ise "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir" açıklamasını yaptı.
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