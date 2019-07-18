S-400 kriziyle ilgili New York Times'tan Başkan Erdoğan yorumu: Bağımsız Türkiye duruşu 18.07.2019 11:29

New York Times, ABD ile Türkiye arasında artan S-400 gerilimine ilişkin haberde Erdoğan'ın hamlelerini analiz etti: Bağımsız ve güçlü bir Türkiye için kararlı bir duruş sergiliyor...