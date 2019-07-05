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S-400 bataryaları nereye kurulacak? S-400'lerin özellikleri neler? İşte S-400'de son gelişme

05.07.2019 21:58

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lerin önümüzdeki hafta geleceği belirtilirken, S-400’lerin nerelere konuşlanacağı da merak konusu oldu. Toplamda 3 sistem gelecek; Batı, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’ya birer sistem olacak. Askeri heyetler hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan’a sunduktan sonra nihai karar da verilmiş olacak. Ama şimdiden birçok tahmin kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Askeri stratejistlere göre, S-400’lerden birinin Ankara yakınlarına, bir diğerini ise Doğu Akdeniz geriliminde olası bir tehdide karşı Antalya-Mersin arasında bir yere konuşlandırılması planlanıyor. Üçüncü sistem ise Gaziantep ve Şanlıurfa arasında bir yere konulması öngörülüyor. Suriye’den gelebilecek tehdide karşı önlem alınmış olacak. Bunlar birer tahmin, son karar askeri raporlardan çıkacak sonuç sonrası alınacak. İşte S-400'de son gelişme...


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