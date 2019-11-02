Görüntüler, Rusya’nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi. Rusya’da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Görüntüler, kadının kokpitteki anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Rusya'yı ayağa kaldıran görüntü! Pilot, sevgilisini kokpite alarak...02.11.2019 22:23
- Rusya'yı ayağa kaldıran görüntü! Pilot, sevgilisini kokpite alarak...
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