Rusya'ya verilen süre yarın doluyor! Rus askeri heyet Ankara'ya gelecek! 28.10.2019 12:46

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri heyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek.