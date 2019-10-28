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Rusya'ya verilen süre yarın doluyor! Rus askeri heyet Ankara'ya gelecek!

28.10.2019 12:46

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri heyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek.


Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri heyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek.
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