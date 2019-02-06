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Rusya'dan vize muafiyeti

06 Şubat 2019, Çarşamba

Rusya, Türk iş insanlarına ve tır şoförlerine vizeyi kaldırdı.


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