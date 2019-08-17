Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Türkiye ile ikinci tedariki görüşülüyor 17.08.2019 10:48

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, daha önce imzalanan sözleşme çerçevesinde, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusu üzerinde aktif olarak çalışıldığını, iki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusunda açıklamada bulundu. Uşakov "Şimdi S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatı konusu aktif olarak incelenmektedir. Biliyorsunuz, bu mevcut anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşiyor" dedi.

TÜRK TARAFIYLA MÜZAKERELER EN GENİŞ ÇAPTA YAPILIYOR

Devlet Başkanı Danışmanı, Türk tarafının resmi olarak Su-35 savaş uçaklarının olası tedariki sorusunu gündeme getirip getirmemesi sorusu üzerine, uçaklar hakkında konuşmayacağını söyledi. Uşakov açıklamalarında ayrıca, "Askeri-teknik işbirliğine gelince, Türk tarafıyla müzakereler en geniş çapta yapılıyor" ifadelerini kullandı.