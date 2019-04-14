Haberler Web TV Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın ABD'nin baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladık

Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın ABD'nin baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladık

14.04.2019 16:22

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin benzeri görülmemiş baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları