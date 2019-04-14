Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın ABD'nin baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin benzeri görülmemiş baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın ABD'nin baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladık14.04.2019 16:22
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