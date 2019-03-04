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Rusya'dan ABD ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili flaş açıklama

04.03.2019 18:27

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.


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