Rusya'dan ABD ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili flaş açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
Rusya'dan ABD ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili flaş açıklama04.03.2019 18:27
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