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Rusya'da uçak faciası! 13 kişi hayatını kaybetti

05.05.2019 20:53

Rusya'da yolcu uçağın yangın çıktı. İçi yolcu dolu uçak Moskova'ya acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 78 yolcu tahliye edilirken 4 yolcu ise yaralandı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti.


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