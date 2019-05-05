Rusya'da yolcu uçağın yangın çıktı. İçi yolcu dolu uçak Moskova'ya acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 78 yolcu tahliye edilirken 4 yolcu ise yaralandı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti.
Rusya'da uçak faciası! 13 kişi hayatını kaybetti05.05.2019 20:53
- Rusya'da uçak faciası! 13 kişi hayatını kaybetti
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