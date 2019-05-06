Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçakta ölü sayısı 41'e yükseldi.
Rusya'da uçak faciası!06.05.2019 00:15
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