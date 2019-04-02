Rusya'da patlama! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Rusya'nın St.Petersburg şehrindeki askeri akademi binasında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yaralılar olduğu bilgisi aktarıldı.
Rusya'da patlama! Yaralılar var02.04.2019 15:06
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