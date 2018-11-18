Rusya'da korku dolu anlar! Yürekler ağızlara geldi

Yürekleri ağızlara getiren bu anlar, Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüntülendi. 27 kat yüksekliğindeki iki bina arasına gerilen ipte yürüyen cambaz görenleri şaşkına çevirdi.
Rusya'da korku dolu anlar! Yürekler ağızlara geldi18 Kasım 2018, Pazar
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