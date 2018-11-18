Haberler Web TV Rusya'da korku dolu anlar! Yürekler ağızlara geldi

Rusya'da korku dolu anlar! Yürekler ağızlara geldi

18 Kasım 2018, Pazar

Yürekleri ağızlara getiren bu anlar, Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüntülendi. 27 kat yüksekliğindeki iki bina arasına gerilen ipte yürüyen cambaz görenleri şaşkına çevirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları