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Rusya'da hırsızların ATM'yi bombayla havaya uçurduğu anlar saniye saniye kamerada

16.11.2019 09:39

Rusya’da 2 hırsız ATM’deki paraları boşaltmak için bomba kullanınca ATM havaya uçtu. Yaşanan bombalı hırsızlık teşebbüsünün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, Moskova polisi hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir marketin girişinde bulunan ATM'lerin yanına giden ve yüzlerini maskeyle kapatan 2 hırsız, makinedeki paraları çalmak için yanlarında getirdikleri bombaları yerleştirdi. Makineye bağladıkları zaman ayarlı bombaları yerleştirdikten sonra uzaklaşan 2 hırsız ATM'nin yanından kaçarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra makine büyük bir patlamayla paramparça oldu. Hırsızlar ATM'nin enkazında paraları arasa da planları tutmadı. Makinenin para haznesindeki paralar bombaya rağmen yine dışarıya çıkmadı. Hırsızların bombalı hırsızlık operasyonu başarısızlıkla sonuçlanırken marketin içi de yaşanan patlamayla büyük zarar gördü. Marketin camları ve reyonlar, patlamanın şiddetiyle dağıldı.

BOMBALI HIRSIZLIK GİDEREK ARTIYOR
Yaşanan bombalı hırsızlık teşebbüsünün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, Moskova polisi hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Rusya'da son dönemlerde ATM'lerin bomba ile patlatılıp hırsızlık yapılması geleneğine bir yenisi daha eklenirken, şu ana kadar bombalı ATM soygununda başarılı olan hiçbir hırsızlık vakası yaşanmadı.
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