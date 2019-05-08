Rusya’da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Altay Dağları'na çığ düşmesi sonucu 7 turistin hayatını kaybettiğini; 2 turistin de sağ kurtarıldığını duyurdu.
Rusya’da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti08.05.2019 10:39
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