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Rusya’da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti

08.05.2019 10:39

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Altay Dağları'na çığ düşmesi sonucu 7 turistin hayatını kaybettiğini; 2 turistin de sağ kurtarıldığını duyurdu.


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