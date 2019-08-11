Rusya'da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı 11.08.2019 18:43

Rusya’ya bağlı İnguşetya’da bir benzin istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. 2 kişinin alevlerin ortasında kaldığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Adeta bir felaketi andıran olayda toplam 7 kişi alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında hastanelere kaldırılan kişilerden 1 kişi tedavisi sırasında öldü.