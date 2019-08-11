Rusya’ya bağlı İnguşetya’da bir benzin istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. 2 kişinin alevlerin ortasında kaldığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Adeta bir felaketi andıran olayda toplam 7 kişi alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında hastanelere kaldırılan kişilerden 1 kişi tedavisi sırasında öldü.
Rusya'da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı11.08.2019 18:43
- Rusya'da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı
- Son dakika: Bursa İznik'te makilik alanda yangın
- Şirinevler'de bir genç metrobüsün altında kaldı
- İstanbullular Kurban Bayramı'nda Adalar İskelesi'ne akın etti
- Adana'da acı olay! 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
- Ahmet Kural'dan Kurban Bayramı mesajı...(Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları)
- Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
- Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu: Gözlerime inanmak istemedim... İşte Petek Dinçöz'ün yeni hali...
- Başkan Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı! Telefondan bu sözlerle seslendi
- Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
- İsrail'den bayram günü Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale
- Mehmet Ali Erbil dede oluyor! İşte Erbil'in açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.