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Rusya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

16.05.2019 20:15

Korkunç kazada yeni gelişme... Rusya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı soruşturan uzmanlar, pilotun hatalı olduğu yönünde şüphelerinin olduğunu açıklamış, Pilot Denis Evdokimov, uçağı otomatik pilotla indirdiği iddialarını ise reddetmişti.


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