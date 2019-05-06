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Rusya'da 41 kişinin can verdiği uçak yangınının içeriden görüntüsü

06.05.2019 11:02

Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yanan uçağın içindeki yolculardan biri tahliye öncesi uçak içindeki o anları kaydetti.


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