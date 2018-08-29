Rusya ve Çin'den dev gözdağı: 300 bin asker, 36 bin tank ve zırhlı, 1000 uçak! 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıkladı. Rusya Federasyonu'nun doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel 36 bin tank ve zırhlı araç taşıyıcısı ile 1000'den fazla savaş uçağı katılacak. Çin silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak