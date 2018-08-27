Rusya uyardı: ABD orayı bombalayacak! 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Amerikan Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı Bolton'ın durduk yere kurduğu "Suriye'de yeni bir kimyasal saldırı olursa Amerika bölgeye çok güçlü bir şekilde müdahale eder" cümlesi ile birlikte akıllara gelen çarpıcı sorular var. "Acaba, ABD Suriye'ye müdahale etmek için bir mizansen mi hazırlıyor?" sorusu bugünlerde sıkça sorulur oldu. Hatta soruya yanıt dahi verildi. Rusya, Amerika'nın kimyasal saldırı yapmayı planladığı yerin adını da verdi. Eğer yakın gelecekte Suriye'de bir insanlık suçu daha işlenirse, bunun tek sorumlusunun Amerikan ordusu olacağını şimdiden ilan etti.