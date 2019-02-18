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Rusya, Türkiye’ye ilk Ka-32 helikopterini gönderdi

18.02.2019 14:09

'Vertoletı Rossii' Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya’nın Türkiye’ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.


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