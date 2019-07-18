Rusya: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov "Türk meslektaşlarımız arzu duyuyorlarsa, Su-35 avcı uçağı teslimatlarını yapmaya hazırız" dedi..
Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergei Chemezov, Moskova'nın Su-35 savaş uçaklarının teslimi konusunda Ankara ile bir anlaşma yapabileceğini söyledi.
Chemezov, Türkiye'nin istemesi halinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını belirtti.
Chemezov yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız arzu duyuyorsa, Su-35 savaş uçağı teslimatlarını yapmaya hazırız" dedi.
BENZER AÇIKLAMA DÜN DE GELMİŞTİ
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.
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