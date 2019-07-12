Rusya Savunma Bakanlığı, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının videosunu yayınladı 12.07.2019 18:04

Milli savunma Bakanlığı bugün Türkiye'ye getirilen S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının görüntülerini paylaştı.Türkiye'nin ardından Rusya Savunma Bakanlığı da S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin, Mürted Hava Üssü’ne indirilmesine ilişkin video paylaştı. İşte o görüntüler...