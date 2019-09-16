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Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

16.09.2019 01:01

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.


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