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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan Ankara'ya kritik ziyaret

11.02.2019 10:10

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek.


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