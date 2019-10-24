Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatında Kamışlı neden mutabakat dışında tutuldu? 24.10.2019 12:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de salı günü yapılan zirvede iki ülke Suriye için 10 maddelik bir mutabakat imzaladı. 6 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından imzalanan bu maddeler arasında Kamışlı'nın neden mutabakat dışında tutulduğu konusu akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Peki, Kamışlı neden mutabakat dışında tutuldu? Kamışlı neden rejim için önemli? İşte ayrıntılar...