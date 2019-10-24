Haberler Web TV Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatında Kamışlı neden mutabakat dışında tutuldu?

Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatında Kamışlı neden mutabakat dışında tutuldu?

24.10.2019 12:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de salı günü yapılan zirvede iki ülke Suriye için 10 maddelik bir mutabakat imzaladı. 6 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından imzalanan bu maddeler arasında Kamışlı'nın neden mutabakat dışında tutulduğu konusu akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Peki, Kamışlı neden mutabakat dışında tutuldu? Kamışlı neden rejim için önemli? İşte ayrıntılar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları