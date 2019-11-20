Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan flaş açıklama: YPG'nin çekilmesi neredeyse tamamlandı 20.11.2019 15:28

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı" açıklamasında bulundu.

MUTABAKATLAR KARŞILIĞI HAREKAT DURDURULMUŞTU

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar sonucunda durdurmuştu. Harekata ara verilmesinin karşılığında Rusya ve ABD, terör örgütü YPG/PKK'nın Güvenli Bölge'den çekileceğini duyurmuştu.