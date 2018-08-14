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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da

14 Ağustos 2018, Salı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov'un görüşmesinin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

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