Rusya bu görüntüleri ilk kez paylaştı! İşte operasyon görüntüleri

Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Rus sınır koruma muhafızlarına dün ateş açmış, 3 Rus askeri yaralanmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise, Kuzey Kore’ye ait gemiye el koyarak, 21 mürettebatı gözaltına almıştı.
FSB'den yapılan açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirmişti.
RUS TARAFI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Rusya Savunma Bakanlığı'nın gazetesi Krasnaya Zvezda, dün gerçekleştirilen operasyon görüntülerini yayınladı.
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