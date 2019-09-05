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Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

05.09.2019 16:32

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Şugayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçaklarına ilgisini açıklamasının ardından, Türkiye'yle bu uçakların satışı konusunda ilk görüşmelere başlandığını söyledi.


Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile ülkesi arasında Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçakları konusunda ilk temasın kurulduğunu açıkladı.

Şugayev, "MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Erdoğan, Su-35 ve Su-57 uçaklarına ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.

ABD, S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle, Patriot satmadığı Türkiye'yi F-35 programında askıya amıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, geçen hafta Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları yakından inceleme fırsatı bulmuştu.

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